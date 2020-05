Lazio, a Formello arriva Lotito: "I ragazzi sono carichi..."

La voglia di ripartire è tanta, anzi parecchia. Il calcio giocato manca a tutti, tifosi e addetti ai lavori. I calciatori scalpitano, fremono dalla voglia di tornare a calcare il campo da gioco. Nel frattempo gli allenamenti individuali, come consentito dal Governo, sono ripresi già da inizio settimana. Ma dove eravamo rimasti? Per la Lazio il tempo non sembra essersi fermato: la squadra è in forma, mister Inzaghi si è complimentato con i suoi ragazzi per il lavoro svolto in questi mesi da casa. E lo ha fatto anche il presidente Lotito, 63 anni oggi, che nella giornata di ieri (lo farà anche oggi) si è recato a Formello per salutare la squadra - a debita distanza - e assistere agli allenamenti individuali. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, il patron biancoceleste è rimasto estremamente soddisfatto (un regalo di compleanno in anticipo): "Sono bravi ragazzi, orgogliosi di giocare nella Lazio. Li ho ritrovati carichi a pallettoni". Tutti sono rimasti sul pezzo, dunque. La squadra vuole tornare a lottare per lo scudetto, riprendere da dove si è interrotto. Più carichi che mai.

