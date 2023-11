Lazio, allarme Provedel: come sta e il possibile sostituto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio è scattato l'allarme per le condizioni di Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste ha saltato la doppia seduta di allenamento causa febbre alta, esattamente come era successo alla vigilia del derby dello scorso anno.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Provedel sarà valutato nuovamente oggi, in caso di forfait al suo posto è pronto a esordire Sepe in quanto Mandas non è in lista. Il secondo o terzo portiere sarà invece Mango.