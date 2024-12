Lazio | Baroni dà la scossa alla squadra: il messaggio ripetuto in settimana

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Era tutto perfetto prima dell'Inter. Non può essere cambiato tutto dopo quei sei gol. In settimana Marco Baroni ha trasmesso impulsi continui alla squadra. "Abbiamo un cammino da completare", si è limitato a dire questo, ribadendo di sentirsi colpevole per l'accaduto. Ha sollevato il gruppo dalle responsabilità più pesanti, riporta il Corriere dello Sport, ma l'ha inchiodato alla frase "non si ripeta più". Contemporaneamente, ha tenuto alti umore e autostima, chiedendo a tutti un bagno d'umiltà. Riprendere il cammino è necessario, anche in virtù delle gare che attendono i biancocelesti a cavallo dell'anno che si chiude e che si apre: Atalanta e derby dopo il Lecce.

"Mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta perché la squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso e dipende da me. Puoi perdere, ma non puoi disunirti né innervosirti. Siamo usciti dalla partita, non abbiamo fatto falli, rimanevamo lunghi ed è giusto sia mia la responsabilità. Non devo di certo cercare alibi", le parole a caldo dell'allenatore. L’istinto della ripartenza feroce aveva preso immediatamente il sopravvento: "Non vedo l’ora di essere in campo". Ieri non ha parlato in conferenza stampa, l'aveva fatto qualche giorno fa in occasione della cena di Natale: "Io sono abituato a mettermi alle spalle le vittorie, tenendomi addosso le sconfitte perché all’interno ci sono i modi per migliorare me e i miei calciatori".

TORNA ALLA HOMEPAGE