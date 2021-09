Lazio-Cagliari, Immobile: “Il lavoro è il miglior modo per crescere” - FOTO

Nella quarta giornata di Serie A, la Lazio non va oltre il pareggio contro il Cagliari. Dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Galatasaray, i biancocelesti tornano a fare punti pareggiando 2-2 in casa. All'Olimpico va in scena una partita divertente in cui la squadra di Sarri prova a imporre il proprio gioco e il proprio ritmo ma subisce i contropiedi a campo aperto dei sardi che fanno male con Keita e Joao Pedro. A sbloccarla nel primo tempo è Immobile con una grande girata di testa, poi la rimonta degli uomini di Mazzarri e infine la rete del pari firmata da Cataldi. Passi in avanti per i biancocelesti che fanno sicuramente meglio di Istanbul ma che devono continuare a lavorare per esprimersi al meglio nel corso di tutta la stagione. A sottolineare questo concetto ci ha pensato anche il bomber in maglia 17 che, salito ieri a quota 160 gol in Serie A, ha detto su Instagram: "Non c’è tempo per guardare indietro. Lavoro,lavoro e ancora lavoro questo è il nostro modo per crescere e migliorare".