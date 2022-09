Lazio, è l'ora di Cancellieri: contro lo Spezia il banco di prova

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è pronta a tornare in campo nel match dell'Olimpico contro lo Spezia in programma domenica 2 ottobre alle 12.30. Il dubbio più grande è quello che riguarda Ciro Immobile: se l'attaccante non dovesse farcela a recuperare dall'infortunio potrebbe essere la volta di Matteo Cancellieri. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'ex Verona potrebbe debuttare da titolare davanti al suo pubblico.

Queste le indicazioni anche dall'allenamento di ieri a Formello in cui Cancellieri è stato provato al centro dell'attacco. Sarebbe un test per capire se il classe 2002 può effettivamente essere adattato a quel ruolo, fin'ora è stato impiegato solo come esterno d'attacco, e quindi essere un rinforzo importante in vista dei tantissimi impegni della Lazio da qui al Mondiale. Immobile non potrà giocarle tutte e alle sue spalle non ha più giocatori come Caicedo e Muriqi che riuscivano a garantirgli un poì di respiro. Spezia banco di prova, domenica sapremo se sarà superata o meno.