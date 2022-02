Lazio, ecco la nuova frontiera del sarrismo: baricentro basso e contropiede

Lo ha detto lo stesso mister della Lazio, è la "nuova frontiera del sarrismo": baricentro basso e ripartenze veloci per infilare la squadra avversaria. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, è una soluzione sicuramente già vista nella rosa della Lazio, ma una totale novità per quanto riguarda la gestione Sarri, che però contro la Fiorentina ha regalato una delle più belle prestazioni della stagione. E se la mano del mister si vede ancora, con le distanze tra i reparti ridotte il più possibile, il fraseggio fluido e la fase di non possesso, è ancora più evidente che abbassare il baricentro rinunciando al pressing alto (in media il baricentro biancoceleste a Firenze è da fissare sui 40,3 metri, mai così vicino alla propria porta in stagione) ha permesso al centrocampo di tirare il fiato, ragionare meglio e poter innescare con efficacia i velocisti che ci sono davanti e sulle fasce. Sembra il compromesso storico di Sarri, che ha preferito l'ordine e la pragmaticità all'integralismo, ma in realtà già a Torino aveva vinto uno scudetto mettendo parzialmente da parte le proprie idee. E con la Lazio evidentemente serve questo: attesa degli avversari più vicini alla porta, compattezza tra i reparti, velocità in ripartenza. Senza mai rinunciare alla bellezza però, quello no.