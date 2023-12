Lazio, Felipe Anderson irriconoscibile: congelato il rinnovo e…

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson non è più lui. Il brasiliano continua a essere importante in copertura, ma fatica terribilmente in fase offensiva. Un gol e cinque assist il suo attuale bottino, ma quello che spaventa è l'incapacità del numero 7 di saltare l'avversario. Le 116 partite consecutive con Sarri sembrano farsi sentire e avrebbe bisogno di un po' di riposo. Con Zaccagni ai box, però, difficile che Sarri rinunci a lui contro il Cagliari.

La vera sorpresa potrebbe essere la scelta della società sul rinnovo del contratto. Il giocatore è in scadenza a giugno ed era stato praticamente annunciato in settimana l'incontro per prolungare l'accordo. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, il ds Fabiani avrebbe convinto Lotito a congelarlo momentaneamente, magari in attesa di nuovi segnali di vita del brasiliano. Anderson deve guadagnarsi il suo futuro e smentire chi intravede il percorso in declino della prima esperienza alla Lazio. Pipe deve assolutamente tornare a trascinare i biancocelesti come ha fatto in questi due anni, Lo scorso anno ha chiuso in doppia cifra di gol e assist (12 centri e 11 passaggi vincenti) e la Lazio ha bisogno della migliore versione di lui. Magari qualche minuto di riposo in più potrebbe giovare a lui così come successo a Immobile