Lazio, Gigot è sbarcato a Fiumicino: l'arrivo del nuovo difensore - FOTO&VIDEO

Samuel Gigot è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore è sbarcato pochissimi minuti fa a Fiumicino con un volo diretto da Marsiglia. Ora manca solo l'annuncio dell'ufficialità da parte del club. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e poi sarà pronto per apporre la firma al contratto che lo legherà ai colori biancocelesti fino al 2026 (con opzione di rinnovo per il 2027). Come raccolto dalla nostra redazione, per il trasferimento saranno versati nelle casse della società francese 3 milioni di euro. Il volo da Marsiglia che ha condotto il centrale nella Capitale ha subito un forte ritardo che lo ha visto atterrare a Fiumicino intorno alle 2:30. Nessuna dichiarazione per il giocatore che in braccio aveva il figlio. La sua nuova avventura in biancoceleste ha inizio.

Pubblicato il 30/08 alle 03:00