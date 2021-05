Lazio, Immobile punta la Champions: “Non si molla” - FOTO

Ciro Immobile si è sbloccato e adesso è diventato un problema per tutte le difese avversarie. Quarto gol consecutivo per il bomber biancoceleste che sta trascinando la Lazio verso un posto in Champions League. In questo momento i ragazzi di Inzaghi sono a -3 dal Napoli e a -5 dal terzetto composto da Milan, Juve e Atalanta. Immobile e compagni, però, hanno una gara in meno rispetto alle altre e recupereranno il match con il Torino mercoledì martedì 18 maggio. Proprio l'attaccante in maglia 17 ha suonato la carica per questo finale di stagione con un bel post sui suoi canali social. La foto della squadra e la descrizione: "Non si molla".