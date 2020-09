Lazio, la Curva Nord contro Lotito: "False promesse, il solito scempio" - FT

I colpi di calciomercato messi a segno finora dalla Lazio nell'attuale sessione non hanno soddisfatto la maggior parte della tifoseria che, con il ritorno della squadra in Champions League, si attendeva nomi diversi, giocatori conosciuti al grande pubblico in grado di rendere la rosa a disposizione di Inzaghi più competitiva, soprattutto a livello internazionale. La Curva Nord ha contestato pesantemente l'operato di Lotito con uno striscione apparso in serata in zona Ponte Milvi. Il messaggio, firmato 'Ultras Lazio', è inequivocabile,: "False promesse e mediocrità. Il calciomercato è il solito scempio. Fuori il mercante dal tempio".

