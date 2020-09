Supercoppa Europea, vince il Bayern Monaco: la decide Javi Martínez al 104'

SUPERCOPPA EUROPEA - Il Bayern Monaco trionfa nella finale di Supercoppa Europa contro il Siviglia. A decidere la sfida, terminata dopo i tempi supplementari, prima Goretzka al 34' e poi Javi Martinez al 104'. Si tratta di una rimonta della compagina tedesca, visto che i primi ad andare in vantaggio sono stati gli andalusi, con Ocampos, dopo appena tredici minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro. Al 52' viene annullato un gol a Lewandowski grazie all'auslio del Var, che sottolinea la posizione di fuori gioco. Il marcatore decisivo della sfida, ex Osasuna e Bilbao, era entrato in campo al 99', cinque minuti prima rispetto alla rete che ha regalato il successo alla squadra di Flick. Vazquez, accostato alla Lazio nel corso dell'attuale sessione di calciomercato, è rimasto in panchina fino al 94', per poi entrare al posto di Joan Jordan. Nulla può 'El Mudo' nei minuti che trascorre in campo: al triplice fischio dell'arbitro Taylor, è il Bayern ad alzare al cielo il trofeo.

UFFICIALE - Calciomercato, Godin è un nuovo giocatore del Cagliari

Europa League, Milan ai playoff: battuto col brivido il Bodo Glimt

