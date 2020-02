Lazio, la festa per i 30 di Immobile è iniziata: tra gli invitati anche Cerci - F&V

É il giorno di Ciro Immobile: il bomber della Lazio compie oggi 30 anni. Una festa in grande stile, nella splendida location di Palazzo Brancaccio. Data che cade a pennello, di giovedì grasso. Per l'occasione la squadra e gli invitati si presenteranno vestiti a tema Grande Gatsby. Appuntamento alle ore 21.30, un'altra serata per stare insieme e rafforzare, se ce ne fosse ancora bisogno, uno splendido gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 22 - Infine, è arrivato a destinazione anche Stefan Radu. Tra gli assenti, Milinkovic, Lulic, oltre a Proto, Bastos e Patric.

AGGIORNAMENTO ORE 21.55 - Ora, invece, è il turno di Luis Alberto, Leiva ed il club manager Peruzzi, l'unico arrivato a Palazzo Brancaccio a piedi. Tra gli invitati anche un ex compagno di Ciro, Alessio Cerci.

AGGIORNAMENTO ORE 21.49 - Non solo compagni. Alla festa di compleanno di Immobile anche l'allenatore Simone Inzaghi e il ds Igli Tare.

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 - L'esclusiva location riservata da Ciro per il suo compleanno si sta man mano riempiendo. Arrivano gli altri invitati: Cataldi, Caicedo, Vavro, Marusic e Strakosha.

AGGIORNAMENTO ORE 21.35 - A pochi minuti di distanza l'uno dall'altro arriva Bobby Adekanye, accolto dai cori di qualche tifoso presente, e Correa insieme a Luiz Felipe.

AGGIORNAMENTO ORE 21.20 - I primi ad arrivare sono il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, insieme alla moglie, e Ciro Immobile in compagnia di Jessica. Subito dopo, è il turno di Francesco Acerbi e Marco Parolo. Per quest'ultimo un outfit davvero in tema, con pistola annessa.

