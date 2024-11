Lazio - Ludogorets, le probabili formazioni: spazio al turnover di Baroni

Riparte l'Europa League. Dopo la vittoria alla ripresa contro il Bologna, la Lazio si prepara alla sfida contro il Ludogorets. Baroni pensa a nuovi cambi ed è pronto a tornare al 4-2-3-1. Tra i pali si rivede Mandas al posto di Provedel. In difesa confermato solo Pellegrini rispetto a domenica sera, con Marusic, Gigot e Patric che completano il resto del quartetto. Panchina per Lazzari, Gila e Romagnoli, non al meglio per un indurimento al polpaccio (che non preoccupa). In mediana Rovella viaggia verso un turno di riposo: c''è Guendouzi in coppia con Vecino, visto che Dele-Bashiru non è al top della forma (affaticamento). Sulle fasce, invece, spazio a Tchaouna e Pedro. Isaksen parte fuori (nei giorni scorsi ha avuto la febbre), mentre è out Zaccagni, uscito malconcio dall'Olimpico per una botta presa sul quadricipite della coscia destra. Al centro della trequarti può rivedersi Dia con Noslin, tornato a disposizione dopo aver scontato la squalifica europea di tre giornate, in pole su Castellanos per il posto da centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic; Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Milani, Gila, Romagnoli, Rovella, Di Tommaso, Isaksen, Castellanos. All.: Baroni.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Witry, Almeida, Verdon, Son; Pedro Nasseri, Chochev; Erick Marcus, Piotrowski; Rwan Seco; Duah. All.: Jovicevic.