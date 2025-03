Lazio, Mandas ancora titolare? Provedel teme l’addio in estate

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sembra sempre più chiaro che Mandas sarà il titolare nella sfida contro il Milan, nonostante Baroni cerchi di mantenere il mistero con l’alternanza in allenamento tra Provedel e il giovane portiere greco. Lo stesso copione si era già visto contro il Venezia, quando la scelta era stata fatta in anticipo e comunicata al friulano in separata sede, ma senza svelarla ufficialmente.

Come sottolinea il Messaggero, dopo aver trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2029, la presenza in campo di Mandas sembra diventata più frequente e questo cambio di rotta ha alimentato dubbi e malumori: Provedel teme, infatti, che la decisione non sia solo tecnica, ma influenzata anche dalla società, forse con l’intento di spingerlo verso una cessione in estate.

Il portiere friulano, però, non sembra intenzionato a lasciare la Lazio senza lottare per il posto, a meno che non decida di seguire il suo ex allenatore Sarri in una nuova avventura (tra le possibili destinazioni si fanno già i nomi di Atalanta, Fiorentina, Tottenham e Milan).