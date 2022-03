Lazio, Mizuno scaccia lo spettro dell'indice di liquidità? Lo scenario

Secondo alcune indiscrezioni, la società nipponica potrebbe venire in soccorso della Lazio dopo le ultime novità sull'indice di liquidità.

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

L’indice di liquidità come parametro vitale per l’iscrizione al campionato, non più quindi come argine al mercato in entrata. La notizia, rilanciata da Repubblica, ha trovato conferme nel consiglio federale, che ha reso ufficiale l’intenzione di fare del parametro un cardine ineliminabile per partecipare ai tornei nazionali. La Lazio sa bene cosa vuol dire avere a che fare con l’IdL, ne ha fatto le spese nelle ultime sessioni di mercato, spesso rallentate da questa famigerata misura inserita nelle NOIF e che il club biancoceleste ha appesantito con una serie di acquisti sbagliati per costo del cartellino e ingaggi corrisposti a calciatori poco utili alla causa. Ora il problema si amplia e diventa urgente cercare di risolverlo una volta per tutte. La via maestra resta, come sempre, il mercato in uscita. Riuscire a piazzare esuberi e non solo, può garantire al club di rientrare nei parametri che verranno imposti dalla FIGC nelle prossime riunioni. I club di Serie A, tutti, sperano che il valore dell’IdL sia piazzato a 0.6 e non a 0.7, in modo da avere maggior libertà di movimento. La Lazio spera così di non dover ricorrere a vie diverse e traverse, come quella dell’immissione di capitale da parte del proprietario. Un modus operandi che si sa non convince a pieno il patron.

ASSO NELLA MANICA - Ecco, dunque, farsi largo un’altra ipotesi. Secondo quanto filtra dalle segrete stanze di Formello, Claudio Lotito ha un asso nella manica che potrebbe calare in caso di necessità, per sbloccare la situazione e superare l’ostacolo rappresentato dall’indice di liquidità. L’asso ha i colori del Sol Levante e le sembianze del logo Mizuno. Lotito è in grandi rapporti con i vertici della società giapponese con cui ha da poco firmato un contratto quinquennale da circa 5 milioni a stagione, un bottino di 25 milioni che rappresenta un deciso upgrade rispetto all’intesa con Macron che portava, nello stesso arco di tempo, nelle casse laziali circa 17.5 milioni. Proprio questo tesoretto può diventare oro per la Lazio in ottica indice di liquidità. Lotito ha avuto contatti recenti e frequenti con Mizuno e ha avuto l’ok della ditta nipponica alla possibilità di anticipare l’intera somma prevista dal contratto quinquennale. In pratica: 25 milioni subito e non rateizzati, in modo da sbloccare una volta per tutto l’IdL. È una soluzione d’emergenza, ma che ha già il placet della Mizuno che, tra le altre cose, nell’accordo con la Lazio ha accettato un clausola che prevede la sponsorizzazione esclusiva per la Serie A. Nessun altro club della massima serie, insomma, potrà vestire Mizuno fino al 2025. Lotito tesse la sua tela, l’indice di liquidità ora potrebbe fare meno paura.

