Lazio - Napoli, le probabili formazioni: ballottaggio in difesa

Dopo l'eliminazione amara dall'Europa League contro il Porto di Conceicao, la Lazio torna in campo per affrontare il Napoli di Spalletti. Domenica, ore 20:50, i riflettori dell'Olimpico si accendono per il big match della ventisettesima giornata di Serie A. Sarri studia la migliore formazione per affrontare il suo passato. Non ci dovrebbero essere grandi novità di formazione rispetto alla gara di giovedì. Sicuramente rientrerà Zaccagni sulla corsia mancina. A destra Felipe Anderson in vantaggio sull'acciaccato Pedro. L'unico ballottaggio è in difesa con Radu e Hysaj che si giocano una maglia da terzino sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Acerbi, Kamenovic, Akpa Akpro, A. Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Moro, Pedro, Cabral. All.: Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti