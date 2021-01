Lazio - Roma, i tifosi biancocelesti caricano la squadra a Formello - FT&VD

Sta per scadere il conto alla rovescia per il derby della Capitale. Tra poche ore, Lazio e Roma scenderanno in campo allo Stadio Olimpico per una stracittadina che è già storica. La prima che si disputerà di venerdì e la prima senza pubblico sugli spalti. Il calcio d'inizio è previsto alle 20:45. La tifoseria biancoceleste si è data appuntamento a Formello per dare la carica alla squadra e far sentire la propria vicinanza ai protagonisti di questa sera che tra non molto lasceranno il centro sportivo in pullman per recarsi allo stadio. Iniziati anche i primi cori dei tifosi che ricordano il 26 maggio 2013.

Lazio - Roma, i tifosi si ritrovano a Formello (VIDEO)

Derby, I cori dei tifosi della Lazio a Formello (VIDEO)

Lazio - Roma, il calore dei tifosi biancocelesti a Formello (VIDEO)