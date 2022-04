Lazio, Sarri cena con Lotito e Tare: il futuro sul tavolo

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Incontro finito? Nì. Bisogna correggere un po' il tiro, le notizie da Formello arrivano alla spicciolata, è il bello della diretta. Lotito e Sarri hanno parlato circa un'ora nel tardo pomeriggio, dopo la seconda seduta d'allenamento della squadra, poi si sono separati, anche se il presidente non ha mai lasciato il training center. Si sono toccati vari punti, il mister ha chiesto coinvolgimento pieno nelle scelte e programmazione. Le parti sono tornate a incontrarsi in questi minuti. Lotito e Sarri sono a cena insieme nel centro sportivo, a loro si è aggiunto anche Tare, presumibile quindi che si vada avanti a discutere del futuro della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Un incontro per capirsi, per fare il punto della situazione. Lotito e Sarri si sono visti, hanno parlato. L'allenatore ha posto le sue condizioni, vuole incidere sul mercato, non intende più essere messo ai margini come accaduto nella seconda parte di gennaio. È un paletto fondamentale, il vincolo senza il quale il rapporto non può andare avanti. Scelte condivise e programmazione, questo vuole Sarri. L'incontro s'è focalizzato su questo, Lotito ha teso a rassicurate il tecnico, anche se ha ribadito la necessità di far fronte alle esigenze di bilancio, quindi anche a mettere in conto la cessione di almeno un big della rosa. Sarri vorrebbe continuare, ma non accetterà altre sessioni come quella di gennaio, in cui sono arrivati giocatori da lui mai avallati.

Claudio Lotito ha varcato i cancelli del centro sportivo di Formello poco dopo le 16.00, niente rinvii, l'incontro con Maurizio Sarri e il ds Tare si terrà oggi. Il meeting inzierà a breve, si metteranno sul tavolo visioni e idee riguardo al futuro della Lazio. Il tecnico esporrà le sue opinioni, chiederà conferme e chiarezza per quanto riguarda il progetto tecnico biancoceleste, ma soprattutto programmazione. Si parlerà pure di rinnovo? Non può essere escluso, ma tutto verte intorno alle garanzie che riceverà l'allenatore. Lotito e Tare ascolteranno, faranno valere il loro punto di vista, bisogna tenere conto delle esigenze e dei paletti di bilancio, non va esclusa la cessione di un big. Non è detto che l'incontro sia decisivo, ma può dare le prime indicazioni sul futuro.

Pubblicato il 6/4 alle 16.50