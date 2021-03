Lazio - Torino, le tappe della telenovela: ma quando si giocherà?

Non è una notizia ufficiale, ma si può dire con certezza che Lazio - Torino in programma oggi alle 18:30 non si giocherà. I granata, bloccati di fatto dalla Asl, non sono partiti alla volta di Roma e non si presenteranno all'Olimpico. A quel punto la Lega Serie A assegnerebbe il 3-0 a tavolino ai biancocelesti, ma potrebbe anche prendere una decisione in giornata rinviando direttamente la partita. In attesa di sviluppi nelle prossime ore, ripercorriamo quanto successo nella giornata di ieri.

LA RICOSTRUZIONE - Al momento la Lega non ha ancora preso una posizione ufficiale a riguardo e anzi, si sta comportando come se la gara dovesse svolgersi regolarmente. Nella tarda mattinata di ieri infatti è stato designato l'arbitro che dovrebbe dirigere l'incontro, Piccinini, e poco dopo la Asl di Torino ha confermato "l'impossibilità di riunire il gruppo squadra" confermando la quarantena dei granata e vietandogli di fatto di partire per Roma. A quel punto è intervenuto il presidente della Lega Paolo Dal Pino dichiarando la volontà di far svolgere regolarmente il match ma con la consapevolezza che Juventus - Napoli ha creato ormai un precedente, lasciando intendere che si sarebbe profilato lo stesso scenario.

LE CONFERME - Nel pomeriggio il Dipartimento di Prevenzione della città di Torino ha precisato che la quarantena, e quindi l'isolamento domiciliare, dei calciatori granata sarebbe durata per tutta la giornata di oggi terminando a mezzanotte, confermando l'impossibilità di partire per giocare la partita. La squadra di Nicola è scesa in campo per la seduta di allenamento individuale dei calciatori negativi sottoponendosi a un nuovo giro di tamponi i cui risultati sono attesi oggi. In attesa che la Lega prenda una posizione ufficiale il Torino non è partito alla volta di Roma e si prepara a subire il 3-0 a tavolino per il quale farà ricorso con buone possibilità di vincerlo visto il precedente di Juve - Napoli. A quel punto verrebbe scelta una nuova data per disputare l'incontro e la prima giornata utile da calendario è il 7 aprile.