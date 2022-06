Lazzari e Zaccagni, Mancini chiude il caso: "Ecco cosa è successo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'avvicinamento a Italia - Germania è stato contraddistinto dalle polemiche create intorno all'abbandono di Coverciano da parte di Lazzari e Zaccagni a causa del riacutizzarsi di alcuni problemi fisici. A ridosso del match il presidente federale Gravina aveva gettato benzina sul fuoco, mentre la Lega Serie A ha preso posizione a difesa della Lazio. In conferenza stampa post-partita il ct Mancini ha chiuso il caso rispondendo a una domanda sulla nota della Lega: "Non so neanche di cosa parlino e cosa dicano, non ne ho idea... Se non hanno detto nulla contro di me non posso rispondere, né difendermi. Su Zaccagni e Lazzari, il medico è venuto da me e mi ha detto che non potevano giocare e quindi li ho rispediti a casa. Tutto qui". Dopo il comunicato della Lazio arriva la posizione ferma anche del commissario tecnico, caso chiuso.