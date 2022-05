Lotito: “Questi i piani per il futuro. Conference? Vi ricordo che la Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è svolta questo pomeriggio la presentazione del libro su Valentina Vezzali, intitolato “La regina del Fioretto". L’evento si è svolto nella Capitale, la Casina dell’Orologio di Villa Borghese ha accolto diversi ospiti e tra questi anche Claudio Lotito. Al termine dell’incontro, il patron biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai progetti futuri. Queste le sue parole: “Più che di rivoluzione parlerei di rinnovamento, un perfezionamento di un lavoro intrapreso e che porteremo a compimento. I cambiamenti saranno quelli giusti e necessari per rendere ancor più competitiva la squadra e potere lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati”. A proposito della vittoria da parte della Roma della Conference League, ha tenuto a precisare: “Se la vittoria della Roma in Conference mi dà stimoli? Vedo sempre le cose in casa mia e non quello che succede in casa degli altri. I miei stimoli nascono dal fatto che, dopo la Juventus, la Lazio ha vinto più di tutte, con tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana. E poi si è sempre classificata nelle posizioni di alta classifica. Come laziali abbiamo nel nostro palmares una storia di vittorie e trofei molto importanti. Detto questo, ogni volta che vince il merito fa sempre piacere. Nel momento in cui ci sono competizioni internazionali sono un italiano e faccio in modo che prevalgano gli interessi nazionali”.

