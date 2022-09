Midtjylland - Lazio, le pagelle dei quotidiani: pioggia di 4, non si salva nessuno

La Lazio crolla in Danimarca e le pagelle ne risentono. Non si salva nessuno con Milinkovic e Provedel gli unici con un'insufficienza meno...

RASSEGNA STAMPA - Una sconfitta dura da digerire quella subita dalla Lazio in Danimarca. Un 5-1 che fa discutere e che punisce i limiti di una squadra scesa in campo, per bocca di Sarri, senza la giusta umiltà. Prestazioni come queste, purtroppo, in Europa non puoi permettertele perché rischi di subire una goleada. Una serata da dimenticare come dimostrano le pagelle dei quotidiani in cui Provedel e Milinkovic Savic sono gli unici due con le insufficienze meno gravi. Per il resto una pioggia di 4 punisce Immobile e compagni. Ecco i voti:

IL CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5; Hysaj 4, Gila 4, Romagnoli 4, Radu 4 (8' st Marusic 4); Vecino 4 (8' st Milinkovic-Savic 5), Cataldi 4 (24' st Marcos Antonio 5), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 4, Immobile 5 (31' st Romero 5.5), Pedro 5.5 (7' st Cancellieri 5). All. Sarri 4

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5.5; Hysaj 4, Gila 4, Romagnoli 5.5, Radu 4.5 (8' st Marusic 4.5); Vecino 5 (8' st Milinkovic-Savic 6), Cataldi 4.5 (24' st Marcos Antonio 5), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 4.5, Immobile 4 (31' st Romero 5), Pedro 4 (7' st Cancellieri 5). All. Sarri 4

IL MESSAGGERO: Provedel 5; Radu 4 (8' st Marusic 4), Romagnoli 4, Gila 4, Hysaj 4; Luis Alberto 5, Cataldi 4 (24' st Marcos Antonio 4), Vecino 4 (8' st Milinkovic 5); Pedro 4 (7' st Cancellieri 4), Immobile 4 (31' st Romero 4), Felipe Anderson 4. All. Sarri 4

IL TEMPO: Provedel 5; Hysaj 4, Gila 4, Romagnoli 4, Radu 4 (8' st Marusic 4); Vecino 4 (8' st Milinkovic-Savic 4), Cataldi 4 (24' st Marcos Antonio 4), Luis Alberto 4; Felipe Anderson 4, Immobile 4 (31' st Romero 4), Pedro 4 (7' st Cancellieri 4). All. Sarri 4

LA STAMPA: Provedel 5; Hysaj 4, Gila 4, Romagnoli 4,5, Radu 4,5 (8' st Marusic 5); Vecino 5,5 (8' st Milinkovic-Savic 6,5), Cataldi 5 (24' st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 5, Immobile 5 (31' st Romero sv), Pedro 5,5 (8 st Cancellieri 5.5). All.: Sarri 4,5

