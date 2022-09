Nazionale, Immobile: “Volevo lasciare. Ho parlato con Mancini e..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Nazionale si è riunita a Coverciano per iniziare la preparazione in vista delle sfide con Inghilterra e Ungheria, in Nations League. Tra i convocati di Roberto Mancini, c’è Ciro Immobile che ai microfoni di RadioRai ha raccontato come ha vissuto la mancata qualificazione al Mondiale. Queste le parole dell’attaccante della Lazio: “Sì, volevo lasciare. Quando si hanno certe delusioni, si pensano mille cose. Poi, però, a mente lucida ho parlato con Mancini e mi sembrava che avesse ancora bisogno di me”. Il centravanti ha poi aggiunto: “C'è ancora bisogno di noi veterani, anche per accompagnare il rinnovamento coi giovani, per la rinascita dell'Italia. Come ha detto il ct, inizia ora la nostra rimonta per il prossimo Europeo e per il prossimo Mondiale”

