PAIDEIA - Lazio, Cabral svolge le visite d'idoneità - FOTO & VIDEO

Il giorno delle visite mediche. Ecco Jovane Cabral, l'acquisto dell'ultimo giorno di mercato della Lazio. È appena arrivato in Paideia per svolgere gli accertamenti d'idoneità. L'attaccante, da ieri pomeriggio a Roma, oggi alle 15 svolgerà il primo allenamento in biancoceleste. Tra poche ore conoscerà mister Sarri e i nuovi compagni. Intanto alle 8 in punto si è presentato in clinica per sottoporsi ai controlli necessari prima dell'inizio del lavoro sul campo.

