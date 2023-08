PRIMAVERA - Esordio amaro per la Lazio: Comi regala la vittoria all'Atalanta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Campionato che non inizia con il piede giusto per la Lazio che all'esordio in Primavera 1 perde di misura contro l'Atalanta a Zingonia. Tante le occasioni da una parte all'altra del campo, con le due compagini che si mostrano già in buona forma in questi primi 90 minuti. Bravo Magro a farsi trovare pronto in un paio di situazioni sui tentativi bergamaschi, ma nulla può fare allo scadere del primo tempo sul tiro di Comi. Nella prossima giornata la Lazio ospiterà a Formello l'Hellas Verona.

Campionato Primavera 1 TIM | 1ª giornata

Sabato 26 agosto 2023, ore 11:00

Centro Sportivo Achille e Cesare Bortolotti, Zingonia (BG)

ATALANTA – Pardel, Comi, Ghezzi (80' Arrigoni), Manzoni (80' Obric), Riccio, Vlahovic (64' Armstrong), Guerini, Bonanomi (80' Ragnoli Galli), Martinelli, Castiello (90+2 Candas), Regonesi. A disp.: Illipronti, Sala, Simonetto, Tavanti, Tornaghi. All.: Giovanni Bosi

LAZIO – Magro, Milani, Bedini, Petta, Sana Fernandes (63' Serra), Di Tommaso, Napolitano, Balde, Ruggeri, Coulibaly, Nazzaro (72' Sulejmani). A disp.: Renzetti, Tredicine, Bigotti, Marini, Petrucci, Cappelli, Urbano, Zazza. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (sez. Pordenone)

Assistenti: Stefano Franco, Giovanni Pandolfo

Ammoniti: Regonesi, Ghezzi, Armstrong (A) Milani, Serra (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+6' - Termina il secondo tempo. Vince di misura l'Atalanta.

90+2' - Qualche problema per Castiello. Staff medico in campo. Bosi mette al suo posto Candas.

90' - 6 minuti di recupero concessi.

90' - Ultimi cambi per Sanderra: l'allenatore biancoceleste mette in campo l'artiglieria pesante con Bigotti, Urbano e Cappelli.

87' - Giallo anche per Armstrong che atterra Napolitano in scivolata.

85' - Giallo per Serra e calcio di punizione per l'Atalanta dalla trequarti. Riccio calcia ma il pallone termina alta sopra la traversa.

80' - Triplo cambio per l'Atalanta: esce Manzoni, entra Obric. Fuori anche Ghezzi, dentro Arrigoni. Bonanomi lascia il posto a Ragnoli Galli.

72' - Nuovo cambio per la Lazio: esordio per Sulejmani al posto di Nazzaro.

69' - Occasione divorata per Serra che a pochi passi dalla porta in corsa sbaglia clamorosamente il tiro aprendolo troppo. Palla che termina a pochi centimetri dal palo.

66' - Palo di Castiello. Occasione importantissima per il raddoppio dell'Atalanta.

64' - Fuori Vlahovic nell'Atalanta, dentro Armstrong.

63' - Primo cambio per la Lazio: esce Sana Fernandes, al suo posto Serra.

60' - Gol annullato all'Atalanta. Vlahovic devia un tiro di Bonanomi, il calciatore era in posizione di offside.

52' - Milani dolorante al polso sinistro. Si prende anche un giallo per una spinta su un avversario.

50' - Giallo per Ghezzi. Nazzaro costretto ad essere soccorso dallo staff sanitario. Il laziale sembra stare bene.

48' - Atalanta che conquista il corner: batte Riccio, cerca Bonanomi, Napolitano tenta di allontanare il pallone. Posizione di offside dei padroni di casa è punizione Lazio.

46' - Il gioco riprende. Lazio costretta a rincorrere.

INIZIO SECONDO TEMPO

TFINE PRIMO TEMPO

45' - 2 minuti di recupero.

45' - Gol Atalanta. Tiro di Comi che raccoglie il pallone da un calcio d'angolo e spiazza Magro che non si aspettava un pallone sul primo palo.

42' - Ultimi minuti di un primo tempo che si è acceso progressivamente. Diverse le occasioni da una parte all'altra del campo.

37' - Altra grandissima parata di Magro! Castiello si fa tutta la fascia, trova Vlahovic in area, l'atalantino calcia a pochi passi dalla porta ma trova l'opposizione del portiere biancoceleste che in qualche modo riesce, anche attraverso un rimbalzo strano della palla ad annullare il tentativo nerazzurro.

34' - Qualche scintilla tra Sana Fernandes e Ghezzi. L'arbitro tenta di calmare gli animi.

33' - Paratona di Magro su un tiro insidiosissimo di Buonanomi. Il portiere biancoceleste è costretto ad immolarsi e a smanacciare per mandare il pallone in corner.

27' - Giallo per Regonesi per entrata scomposta su un avversario.

22' - Fallo di frustrazione di Manzoni su Ruggeri. Pochi secondi dopo è Martinelli ad atterrare Sana Fernandes. Atalanta un po' nervosa.

18' - Alta opportunità per la Lazio stavolta con Balde su passaggio di Napolitano. Il numero 11 laziale incrocia un po' troppo il tiro e si divora l'occasione.

16' - Ottimo spunto di Sana Fernandes che si era involato verso la porta. Il laziale scivola inseguito da un avversario, poi si rialza e tenta di calciare il pallone in porta. La sfera finisce sul fondo, sfiorando il secondo palo.

13' - Calcio di punizione per l'Atalanta, Ruggeri atterra un avversario in zona insidiosa: alla battuta va Buonanomi, cross al centro alla ricerca di un colpo di testa di un compagno. Regonesi prova a spizzare ma il pallone finisce fuori.

9' - Ancora ritmi molto bassi. Per ora nessuna occasione importante da entrambe le parti. L'idea è quella che i due gruppi stiano ancora scaldando i motori dopo la sosta estiva.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre decise ad iniziare col piede giusto la stagione. La sfida è ovviamente molto sentita dalle due compagini.

3' - A terra Petta dopo un'entrata un po' ruvida di un avversario. Il laziale dolorante si rialza.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, gara valida per la prima giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti tornano finalmente nel palcoscenico più importante delle giovanili dopo una stagione che si è conclusa nel migliore dei modi anche con la vittoria della Supercoppa Primavera contro il Genoa. La squadra ha visto partire figure importanti come Crespi e Floriani Mussolini, ma si è arricchita anche di Under 18 di livello e profili di qualità come Sulejmani, ufficializzato poche ore fa.