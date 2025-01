RIVIVI DIRETTA - Lazio - Real Sociedad 3-1, la decidono Gila, Zaccagni e Castellanos

UEFA Europa League | VII giornata, Prima Fase

Giovedì 23 gennaio 2025, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - REAL SOCIEDAD 3-1: 5' Gila (L), 32' Zaccagni (L), 34' Castellanos (L), 82' Barrentxea (R)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (43' Dele-Bashiru); Guendouzi, Rovella; Isaksen (55' Noslin), Dia (76' Balde), Zaccagni (55' Tchaouna); Castellanos (46' Pedro). A disp.: Provedel, Furlanetto, Zazza. All.: Baroni.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd (70' Pacheco), Muñoz; Kubo (46' Barrentxea) , Zubimendi (46' Elustondo), Mendez (35' Lopez); Oyarzabal (46' Marin), Sucic, Becker. A disp.: Marrero, Odriozola, Oskarsson, Olasagasti, Sergio Gomez, Turrientes, Martin. All.: Alguacil.

Arbitro: Lawrence Visser; Assistenti: Rien Vanyzere - Thibaud Nijssen; VAR: Rob Dieperink; AVAR: Dennis Higler

Ammoniti: 7' Rovella (L), 12' - 30' Muñoz (R), 39' Zubimendi (R), 53' Zaccagni (L)

Espulsi: 30' Muñoz (R)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: termina la sfida all'Olimpico.

90'+1' Conclusione di Rovella, ma il tiro è troppo alto e finisce oltre la porta.

90' Concessi 3' di recupero.

86' Doppia occasione per la Lazio prima con Noslin e poi con Tchaouna, ma c'è la parata di Remiro.

82' Gol della Real Sociedad, ha segnato Barrentxea.

79' Conclusione di Tchaouna a cercare il secondo palo, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

76' Sostituzione per i biancocelesti: fuori Dia, dentro Balde.

76' Occasione per la Lazio, Pedro colpisce la traversa.

75' Dalla bandierina va Pedro che decide di battere corto, ma l'azione si conclude senza gol.

74' Altra azione prolungata della Lazio in zona offensiva che si conclude con un corner per i padroni di casa.

70' Sostituzione per la Real Sociedad: fuori Aguerd, dento Pacheco.

67' Guendouzi per Dia, ma il senegalese viene chiuso e non trova spazi per la conclusione.

66' Insiste la squadra di Baroni che si affaccia nuovamente dalle parti di Remiro, ma non riesce a centrare la porta.

62' Ci prova anche Rovella, ma la conclusione è murata dalla difesa della Real Sociedad.

61' Giocata di Pedro che cerca la conclusione dalla distanza, ma il tiro finisce alto sopra la traversa.

60' Attacca di nuovo la Lazio, buon pallone di Pedro per Dia che però si lascia sfilare il pallone dal difensore avversario.

55' Doppio cambio per Baroni: fuori Isaksen e Zaccagni, dentro Noslin e Tchaouna.

53' Ammonito Zaccagni per un fallo ai danni di Aramburu.

52' Buona trama della squadra di Baroni, nuovamente in zona d'attacco. Isaksen va alla conclusione, ma viene murato.

50' Azione prolungata della Lazio in zona offensiva, ma i biancocelesti perdono palla e lasciano ripartire gli avversari.

46' Sostituzione per la Lazio: esce Castellanos, entra Pedro. Cambio anche per la Real Sociedad: fuori Oyarzabal, Zubimendi e Kubo, dentro Marin, Elustondo e Barrentxea.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa!

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo all'Olimpico.

45' Concessi 3' di recupero.

43' Problemi per Tavares che si arrende accasciandosi a terra. Baroni è costretto al cambio, al suo posto entra Dele-Bashiru.

39' Subisce ancora fallo Isaksen da Zubimendi che viene ammonito.

39' Guendouzi a cercare lo scatto di Castellanos, l'argentino viene fermato dalla difesa ospite.

35' Primo cambio per Alguacil: esce Mendez, entra Lopez.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Castellanos cala il tris all'Olimpico, perfetto l'assist di Tavares.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppia la Lazio con Zaccagni che, servito da Isaksen, spiazza Remiro.

30' Espulso Muñoz per doppio fallo ai danni di Isaksen.

28' Isaksen in verticale per Dia, ma la difesa della Real gli sbarra la strada.

26' Ripartenza della Lazio con Tavares, uno due con Castellanos che però, a pochi metri dalla porta, perde palla.

22' Clamorosa occasione per la Real Sociedad! Dopo un'azione prolungata in zona offensiva, Sucic va alla conclusione e colpisce la traversa. Brivido per la Lazio.

19' Rovella in profondità per Castellanos che serve Isaksen, il danese mette una buona palla in mezzo ma non c'è nessuno. La difesa ospite allontana senza troppi problemi.

14' Sugli sviluppi di un corner, Gila la mette in porta. Ma la palla finisce proprio sulla linea prima di essere allontanata dal difensore della Real. Biancocelesti , di nuovo, a un passo dal raddoppio.

13' Occasione per la Lazio! Va al tiro Dia, ma non centra la porta. La palla sbatte sulla gamba di Remiro.

12' Muñoz è il secondo ammonito della gara, il difensore ha commesso fallo su Isaksen.

9' Brivido per la Lazio che rischia di subire il gol del pareggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo in favore del Real Sociedad, il tiro di Kubo fa vacillare la difesa biancoceleste che si salva per pochissimo con la parata di Mandas.

7' Rovella è il primo ammonito del match. Il centrocampista ha commesso un fallo su Sucic.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio grazie alla rete di Gila che, sugli sviluppi di un calcio di punizione va al tiro e la infila alle spalle di Remiro.

3' Primo corner della sfida, è per la Real Sociedad. Cross che attraversa tutta l'area di rigore, ma non interviene nessuno. Riparte la Lazio da Mandas.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Real Sociedad, valida per la settima giornata della “fase campionato” di Europa League. Appuntamento col fischio d’inizio alle 21:00.

