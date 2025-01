RIVIVI IL LIVE - Lazio, bagno d'amore pre-derby: l'allenamento davanti ai tifosi

Fonte: Dai nostri inviati Carlo Roscito, Andrea Castellano e Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 16.07 - La squadra saluta i tifosi. Termina l'allenamento a porte aperte. Ancora con un sottofondo di cori, inizia il deflusso delle persone verso l'uscita.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Inizia l'allenamento. Mancano Patric, Vecino e Pedro. Lazzari, Noslin e Castrovilli regolarmente in campo. Pedro firma autografi a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 15.27 - Cori anche in onore di Baroni che ha indossato la stessa maglia dei calciatori.

AGGIORNAMENTO ORE 15.25 - La squadra entra finalmente in campo indossando la maglia con il motto "Maledetti Laziali". Dalle tribune continuano ad innalzarsi i cori, mentre vengono accesi dei fumogeni blu. Giro di campo per gli uomini di Baroni che ringraziano i 7mila tifosi presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 15.15 - Il colpo d'occhio è davvero spettacolare: tutto il campo del Mirko Fersini è circondato da tifosi (sono circa7mila), mentre dalle tribune si innalzano i cori innescati dagli esponenti della Nord. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 15.01 - Continuano senza sosta i cori, mentre le due aquile vengono portate in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 14.58 - La gente inizia a sistemarsi anche negli altri angoli del campo, poiché le tribune sono completamente piene. Gli esponenti della Curva Nord, dopo aver esposto lo striscione, hanno tenuto un discorso. "Facciamoci sentire fin dentro gli spogliatoi", hanno affermato rivolti ai tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 14.56 - Arriva in campo il direttore sportivo Angelo Fabiani.

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - Gli esponenti della Curva Nord entrano in campo per esporre uno striscione che recita: "Senza paura ragazzi, la Nord vi guarda le spalle". CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 - Ormai è tutto esaurito al Fersini: sono circa 5000 i tifosi presenti al centro sportivo di Formello in attesa dell'ingresso in campo della squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 14.18 - Tutte le tribune, compresa quella laterale recentemente installata, sono completamente piene. Si stimano complessivamente 4000 tifosi presenti, con il dato in continuo aumento. Sventolano le bandiere biancocelesti. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 14.10 - Arrivati anche numerosi esponenti della Curva Nord.

AGGIORNAMENTO ORE 13.40 - I cancelli sono stati aperti. Il numero dei tifosi continua a crescere: il popolo biancoceleste presente al centro sportivo inizia ad intonare cori. La tribuna è già quasi piena. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13.35 - Tutti i tifosi sono stati invitati a spostarsi davanti all'ingresso del Fersini per l'apertura imminente dei cancelli. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Circa 500 per ora i tifosi presenti al centro sportivo, con il numero che aumenta di minuto in minuto. QUI LA GALLERY

FORMELLO - Si aprono i cancelli del Centro Sportivo di Formello. Per la rifinitura alla vigilia del derby la Lazio ha deciso di ospitare i suoi tifosi, che si sono dati appuntamento alle ore 13 circa. L'allenamento è in programma alle 15 al Fersini. Dopo una prima parte con il pubblico sugli spalti, la squadra di Baroni si sposterà sugli altri campi per continuare la seduta.