RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Il derby è il derby. Mourinho? È arrivato tardi..."

Vigilia di derby. A 24 ore dalla sfida con la Roma, il tecnico Maurizio Sarri ha presenta la gara in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello. Segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Derby per l'Europa?

"Il derby è derby, non c'è nessun retropensiero. Partita a parte, è una gara unica. Non c'entra la classifica, noi giochiamo per il derby".

Sul rapporto con Mourinho...

"Non sento nessuna rivalità, noi non siamo più importanti delle squadre che alleniamo. Le volte che ci ho parlato mi ha fatto una buona impressione".

Derby al momento giusto? Cosa chiede alla squadra?

"Ogni partita fa storia a sé in assoluto, vale il triplo con il derby. Sarà una partita difficile come l'andata. Abbiamo avuto entrambe alti e bassi, nessuno dei due può basarsi sul passo della avversaria".

Risposta a Mouriho e sul divano...

"È arrivato in ritardo. Io ho smesso di fumare da diversi giorni. Poi magari a breve ricomincerò...".

Scelte sui terzini?

"I difensori esterni li deciderò a seconda di che partita decideremo di fare. Se sparare tutto subito faremo una scelta, altrimenti faremo un'altra scelta".

Avvicinamento al derby diverso rispetto all'andata?

"Siamo più consapevoli del tipo di partita che andremo ad affrontare. È una partita particolare, il nostro popolo ci tiene in modo particolare".

Che Roma si aspetta?

"Questo è difficile da prevedere. Io mi aspetto due squadre che cercheranno di imporre la loro partita, non mi aspetto calcoli. Un po’ come è stata la partita d'andata".

Che aspetti la preoccupano della Roma? E su quello emotivo dove la Lazio è carente…

"Non penso che siamo carenti da un punto di vista emotivo, perlomeno voglio sperare che siamo in via di guarigione. I segnali sono di maturità, poi è vero che questi ultimi devono essere continui, però voglio prendere per buono che negli ultimi tre mesi la squadra è stata più viva rispetto al periodo precedente".

Su Lotito a Formello…

"Il presidente non ha parlato alla squadra. L’ho visto ieri per qualche minuto per altre cose che non riguardano la Lazio, non so se stasera sarà a cena con noi. Spesso prima della partita viene, però ci lascia molto tranquilli, interviene poco".

Importanza di Acerbi? E sui fischi…

"La polemica faccio fatica a capirla. Sembra che ci sia dietro un gesto che ha fatto. Un gesto non può incrinare il lavoro di un ragazzo che ha dato tutto per anni. Spero che la parte dei tifosi che lo sta contestando riesca ad aiutarlo così come fanno con il resto della squadra sia in casa che in trasferta".