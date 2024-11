Serie A, anticipi e postici 19° e 20° turno: svelati giorno e orario del derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle prime due giornate del 2025, rispettivamente la 19^ e la 20^. Erano tre anni che nella Capitale non si giocava un derby serale, anche se la sfida del 15 gennaio 2021 (in casa Lazio) era andata in scena senza tifosi per i motivi di sicurezza legati al Covid. Eccoli di seguito:

19ª GIORNATA

04/01/2025 Sabato 15.00 VENEZIA-EMPOLI DAZN

04/01/2025 Sabato 18.00 FIORENTINA-NAPOLI DAZN

04/01/2025 Sabato 20.45 HELLAS VERONA-UDINESE DAZN/SKY

05/01/2025 Domenica 12.30 MONZA-CAGLIARI DAZN

05/01/2025 Domenica 15.00 LECCE-GENOA DAZN

05/01/2025 Domenica 18.00 TORINO-PARMA DAZN

05/01/2025 Domenica 20.45 ROMA-LAZIO * DAZN

14/01/2025 Martedì 18.30 COMO-MILAN ** DAZN/SKY

14/01/2025 Martedì 20.45 ATALANTA-JUVENTUS ** DAZN/SKY

15/01/2025 Mercoledì 20.45 INTER-BOLOGNA ** DAZN

20ª GIORNATA

10/01/2025 Venerdì 20.45 LAZIO-COMO DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 EMPOLI-LECCE DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 UDINESE-ATALANTA DAZN

11/01/2025 Sabato 18.00 TORINO-JUVENTUS * DAZN

11/01/2025 Sabato 20.45 MILAN-CAGLIARI DAZN/SKY

12/01/2025 Domenica 12.30 GENOA-PARMA DAZN

12/01/2025 Domenica 15.00 VENEZIA-INTER DAZN

12/01/2025 Domenica 18.00 BOLOGNA-ROMA DAZN/SKY

12/01/2025 Domenica 20.45 NAPOLI-HELLAS VERONA DAZN

13/01/2025 Lunedì 20.45 MONZA-FIORENTINA DAZN/SKY

