Serie A, la nuova classifica: l'Inter a -6 dalla vetta, sale l'Atalanta

Tifosi e appassionati di calcio possono ammirare una nuova classifica. Finalmente senza asterischi. Con la sfida tra Inter e Sampdoria, infatti, si è conclusa la gioranta dedicata ai recuperi della venticinquesima, quella interrotta dal Covid-19. Vittorie importanti per le squadre di Gasperini e Conte, che migliorano la propria posizione, rendendo ancor più equilibrata la situazione ai vertici della Serie A. L'Atalanta, rifilando il poker al Sassuolo, è salita a quota 51, allontanandosi di sei punti dalla Roma quinta in classifica, e avvicinandosi all'Inter. I nerazzurri che sembravano, a detta di molti, ormai fuori dalla lotta scudetto, si sono rifatti sotto e, battendo i blucerchiati, hanno raggiunto quota 57, rispettivamente a cinque e sei lunghezze dalla Lazio e dalla Juventus. Già domani scatteranno le gare valide per la ventisettesima giornata del nostro campionato. Alla vigilia delle prime sfide, la situazione in classifica è mutata, rendendo il rush finale ancor più avvincente.

