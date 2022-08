Torino - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Patric un muro in difesa, male Vecino

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, alla seconda giornata di campionato, non va oltre lo 0-0 contro il Torino, reduce dalla vittoria contro il Monza all'esordio in campionato. I biancocelesti hanno sofferto il pressing avversario, e solamente nel corso del secondo tempo sono riusciti a rendersi protagonisti di qualche occasione, on riuscendo comunque ad andare in gol. Quasi tutte le chance sono arrivate dai piedi di Immobile che, limitato da Buongiorno, si conquista comunque la sufficienza e forse qualcosa in più. Non per la Gazzetta dello Sport, che opta per un 5 per il bomber della Lazio. Tra le note positive, sicuramente Patric, un vero muro in difesa, Romagnoli e Marusic, alle prese con un duello tutt'altro che semplice con Singo. Per il resto, male Vecino, schierato per la prima volta dal 1', Felipe Anderson, poco "vivo" nel corso dei 90' e Cataldi, fatto uscire poi per dar spazio e minuti a Marcos Antonio. Ecco com'è stata giudicata dai principali quotidiani sportivi la prova dei giocatori e di Maurizio Sarri:

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6, Lazzari 6, Patric 7, Romagnoli 7, Marusic 7, Milinkovic 6,5, Luis Alberto (dal 37' st) 6, Cataldi 5,5, Marcos Antonio (dal 16' st) 6, Vecino 5, Basic (dal 16' st) 6, Felipe Anderson 5,5, Immobile 6,5, Pedro (dal 26' st 6), Zaccagni 6, Cancellieri (dal 37' st) 6., Sarri 6.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5,5, Lazzari 6, Patric 7, Romagnoli 7, Marusic 6,5, Milinkovic 6, Luis Alberto (dal 37' st) SV, Cataldi 5,5, Marcos Antonio (dal 16' st) 5,5, Vecino 5, Basic (dal 16' st) 6, Felipe Anderson 5,5, Immobile 5, Pedro (dal 26' st) 5,5, Zaccagni 6, Cancellieri (dal 37' st) SV, Sarri 5,5.

TORNA ALLA HOMEPAGE