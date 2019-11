Angola, Coppa d’Africa: Bastos convocato per le gare di qualificazione

Al termine della dodicesima giornata di Serie A, nel corso della quale la Lazio affronterà il Lecce, alcuni giocatori saranno impiegati con le rispettive Nazionali. Tra i biancocelesti, non saranno pochi coloro che si assenteranno da Formello. Anche Bastos fa parte di questo gruppetto. Il difensore è stato convocato dal ct Gonçalves per il doppio impegno contro Gambia e Gabon, valide per la qualificazione alla prossima edizione della Coppa d’Africa. Le due partite sono in programma rispettivamente mercoledì 13 novembre alle 20 e domenica 17 novembre sempre alle 20. Di seguito, l’elenco completo della squadra, pubblicato sul profilo Twitter della selezione:

Apuramento CAN: Convocatória para a dupla jornada com a Gâmbia https://t.co/YePycLQogg pic.twitter.com/XBOFvtidkE — Federação Angolana De Futebol (@faffutebol) November 6, 2019

Pubblicato il 9/11 alle 23:35