Costa d'Avorio, 10' finali per Akpa Akpro nel pareggio col Madagascar

Sfida al vertice del girone K delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Madagascar e Costa d'Avorio si sfidano a Toamasina, città sulla costa orientale della splendida isola africana. Tra le file degli ospiti c'è Akpa Akpro, il centrocampista della Lazio che si è rivelato come la più piacevole sorpresa della prima fase della stagione biancoceleste. La partita termina in pareggio: la sblocca Kessie per gli ospiti su calcio di rigore e la recupera Amada nella ripresa. Akpa Akpro entra all'83', proprio al posto del milanista Kessie, ma non riesce ad incidere sul risultato negli ultimi 10 minuti di gioco.