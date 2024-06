Euro 2024, Girone B | Spagna, Croazia, Italia e Albania: la mini guida

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al via Euro2024. Il 14 giugno inizierà il torneo che si svolgerà interamente in Germania. Ventiquattro squadre, divise in sei gruppi da quattro, si sfideranno fino ad arrivare alla finale dell’Olympiastadion di Berlino del 14 luglio. Ecco il Girone B, composto da Spagna, Croazia, Italia e Albania.

SPAGNA

Il nuovo ciclo spagnolo di Luis de la Fuente è iniziato a dicembre 2022, dopo il Mondiale in Qatar (fallimentare) e l’esonero di Luis Enrique. Il suo compito è quello di ricostruire ripartendo dal talento a disposizione. Spazio alle nuove leve, quindi: l’obiettivo della Roja è di arrivare fino in fondo al torneo per la vittoria finale che manca dal 2012. Nell'ultimo Europeo era stata proprio l'Italia a eliminare in semifinale la Spagna. Presenti in rosa i giovani fenomeni Yamal e Cubarsì, insieme a Fermin Lopez, Pedri e Nico Williams. Rimangono fuori Asensio, Sarabia e Lucas Vasquez, profili di grande esperienza che però non partiranno per la Germania.

CROAZIA

Non più una sorpresa, ma una certezza. La Croazia negli ultimi anni ci ha abituato a grandi risultati nelle competizioni internazionali. Adesso, al canto del cigno a Euro2024 di Luka Modric, i biancorossi proveranno a conquistare (finalmente) un trofeo. Immancabili in rosa Kovacic, Brozovic e Pasalic, insieme a Gvardiol (uno dei migliori dell'ultimo Mondiale), Perisic e Petkovic. Aperte le porte anche al futuro con le convocazioni di Baturina e Sucic a centrocampo, rispettivamente classe 2003 e 2002.

ITALIA

Ecco i campioni in carica. L’Italia, dopo l’ultimo fallimento Mondiale, ha chiuso il ‘ciclo Mancini’ facendo spazio al nuovo ct Spalletti. In Germania gli azzurri punteranno a difendere il titolo del 2021. Per questo ci saranno Scamacca, Pellegrini, Buongiorno e Dimarco, che si andranno a inserire nella spina dorsale di tre anni fa formata da Donarumma, Di Lorenzo, Barella e Chiesa. Le assenze pesanti sono, su tutti, quelle di Acerbi, Locatelli, Berardi, Zaniolo e Immobile, come il giovane Udogie (out per infortunio), Bonaventura e Politano.

ALBANIA

Manca dal 2016 e torna a giocare un Europeo. La Germania accoglie l'incredibile Albania di Sylvinho, alla sua seconda partecipazione in assoluto nel torneo, che ha vinto il girone di qualificazione su Repubblica Ceca e Polonia. Tanta Serie A (con numerosi ex) e nuovi talenti in rampa di lancio per quella che sulla carta sarà la squadra ‘cuscinetto’ del girone. Starà alla formazione del ct brasiliano ribaltare i pronostici sulla carta. Presenti, tra gli altri, Hysaj, Asllani, Bajrami e Broja. Convocato anche Medon Berisha del Lecce, classe 2003, che ha trovato spazio a fine stagione ed è all'esordio in Nazionale maggiore.

