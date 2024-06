Euro 2024, Girone F | Turchia, Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca: la mini guida

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al via Euro2024. Il 14 giugno inizierà il torneo che si svolgerà interamente in Germania. Ventiquattro squadre, divise in sei gruppi da quattro, si sfideranno fino ad arrivare alla finale dell’Olympiastadion di Berlino del 14 luglio. Ecco il Girone F, composto da Turchia, Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca.

TURCHIA

Spazio alla 'new generation' della Turchia guidata da Vincenzo Montella. Dominate le qualificazioni su Croazia e Galles, i biancorossi puntano la qualificazione diretta nel girone. A centrocampo il pilastro è Calhanoglu; in attacco i tifosi sognano con il talento sconfinato di Yildiz e Arda Guler. Accompagnano Yazici, Akturkoglu e Kokcu presenti in rosa. C'è il giusto mix di esperienza e gioventù per fare la voce grossa in campo internazionale.

GEORGIA

La Georgia non è solo Kvaratskhelia. Il ct Sagnol può contare su giocatori di livello, a partire da Mamardashvili del Valencia in porta fino a Chakvetadze, Mikautadze e Zivzivadze, che supporteranno in avanti la stella del Napoli. L’insperata qualificazione a Euro2024 ottenuta ai rigori contro la Grecia ha acceso i riflettori sui talenti della Nazionale. Ora l’obiettivo è non sfigurare.

PORTOGALLO

Si scrive Portogallo, si legge Cristiano Ronaldo. Euro2024 verosimilmente sarà ‘The Last Dance’ per il numero 7, che già da qualche anno ha iniziato ad accompagnare la nuova generazione lusitana. Il ct Martinez ha lasciato a casa Guedes, Andre Silva, Fabio Vieira, Renato Sanches e Guerreiro (per infortunio). Gli altri ci sono tutti, come il 41enne Pepe e il figlio d’arte Francisco Conceiçao. Riusciranno a vincere di nuovo, come nel 2016, prima del ritiro di CR7?

REPUBBLICA CECA

Dopo l’assenza al Mondiale in Qatar, la Repubblica Ceca giocherà Euro2024. Tre anni fa si è dovuta fermare ai quarti di finale, complice la sconfitta contro la Danimarca. In Germania i ragazzi di Hasek proveranno a ripetersi (e magari a migliorarsi). In attacco comandano Schick e Hlozek del Leverkusen. Immancabili a centrocampo le stelle navigate Barak e Soucek.

