Euro2024 | Italia - Albania, le probabili formazioni: Spalletti tra dubbi e certezze

Ci siamo, ora si fa sul serio: è tempo di Euro2024. L’Italia di Spalletti si presenta in Germania da campione in carica e inaugura il torneo contro l’Albania di Sylvinho. Il ct ripartirà dal 3-4-2-1 utilizzato spesso, anche nell’ultima vittoria contro la Bosnia. In porta è sicuro del posto il capitano Donnarumma. La difesa a tre davanti a lui sarà composta da Darmian, Buongiorno e Bastoni. Partono più staccati Calafiori e Mancini. A centrocampo bisogna fare i conti con le possibili assenze: sono in dubbio Fagioli e Barella, per questo al centro si muoveranno Cristante e Jorginho. Spera in una maglia da titolare Pellegrini, in ballottaggio con l’altro romanista. Sulle fasce spazio a Cambiaso a destra (solo panchina per Di Lorenzo) e a Dimarco a sinistra. Sulla trequarti, invece, è recuperato Frattesi, che farà quindi coppia con Chiesa. Per il posto da centravanti è in vantaggio Scamacca su Retegui. Di seguito le probabili formazioni.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Cristante/Pellegrini, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti.

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja. Ct: Sylvinho.