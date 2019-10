Italia, Mancini: "Vorrei più entusiasmo, la Nazionale è della gente!"

Dopo la sfida contro il Bologna, per i giocatori della Lazio sarà già tempo di pensare nuovamente alla propria Nazionale. Gli italiani attendono che il ct Mancini renda pubblico l'elenco dei convocati: la sua selezione scenderà in campo contro Grecia e Lichtenstein, sabato 12 e martedì 15 ottobre. Intervenuto alla manifestazione Unicef Generation a Roma, il tecnico degli azzurri ha commentato ai microfoni dell'Ansa: "Io vorrei sempre più entusiasmo, la Nazionale è della gente, di tutti gli italiani. Fino a tanti anni fa, quando giocava la Nazionale, tutti la seguivano. Oggi non è più così, ma si deve tornare tutti a tifare azzurro perché la Nazionale ci rappresenta tutti".



LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LUIS ALBERTO IN NAZIONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME