Lazio, Pedro Neto convocato per i Mondiali U20

LAZIO, PEDRO NETO CONVOCATO IN NAZIONALE - Il ct della Nazionale Under 20 del Portogallo, Hélio Sousa, ha diramato la lista dei 22 giocatori di cui si servirà per il Mondiale. Tra questi, c'è anche Pedro Neto. Lo stage inizierà il 13 maggio nella Cidade Do Futebol, il 20 si partirà per la Polonia, due giorni dopo l'amichevole con l'Arabia Saudita. Il Mondiale del Portogallo inizierà nel girone F, dove se la vedrà con la Corea del Sud (25 maggio), Argentina (28 maggio) e Sudafrica (31 maggio).

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton), Luís Maximiano (Sporting) e Ricardo Silva (FC Porto);

Difensori: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (Braga), Diogo Dalot (Manchester United), Romain Correia (V. Guimarães), Rúben Vinagre (Wolverhampton) e Thierry Correia (Sporting);

Centrocampisti: Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Henrique (Chievo Verona) e Nuno Santos (Benfica);

Attaccanti: Trincão (Braga), Jota (Benfica), Mesaque Dju (West Ham), Pedro Martelo (Braga), Pedro Neto (Lazio) e Rafael Leão (Lille).

LAZIO, LE PAROLE DI FABIO POLI

LAZIO, PARLA TOMMASO ROCCHI

TORNA ALLA HOMEPAGE