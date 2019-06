Mondiale U20, il Portogallo sbatte sul Sud Africa ed è fuori: pochi minuti per Pedro Neto

MONDIALE U20 - Niente da fare per il Portogallo: il Mondiale U20 finisce qui. Ai lusitani è stato fatale il pareggio contro il Sud Africa nell'ultima partita del Gruppo F. Avanzano nella competizione Argentina e Corea del Sud, battuta all'esordio (unici 3 punti conquistati). La spedizione in Polonia era partita sotto tutt'altri propositi per Pedro Neto e compagni: il giovanissimo attaccante della Lazio - complice anche i pochi, pochissimi minuti concessigli dal mister Helio Sousa - non è riuscito a dare il suo contributo. Così come nelle prime due partite del girone contro Corea del Sud e Argentina, anche nell'ultimo match con il Sud Africa l'ex Braga è stato relegato inizialmente in panchina, per poi subentrare al 83° minuto sul risultato già acquisito di 1-1: al vantaggio di Rafael Leao ha risposto Monyane dal dischetto. Troppo tardi, il Portogallo saluta il Mondiale.

