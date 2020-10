Nations League: Lituania - Albania 0-0

Altro pareggio per l'Albania nel match di Nations League andato in scena alle ore 18:00 in casa della Lituania. Strakosha, è tornato in anticipo a Formello nella giornata di ieri, e al suo posto, il ct Reja ha preferito come già successo nella sfida con il Kazakistan Etrit Berisha. In attesa della sfida di stasera tra Bielorussia e Kazakistan, Lituania e Albania guidano appaiate a 5 punti, il Gruppo 4 del girone C di Nations League.

