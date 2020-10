Lazio, giornata positiva in Borsa: +6,15% e titolo in crescita

La Lazio, insieme a Juventus e Roma, è una delle tre società calcistiche italiane quotate in Borsa. Nell'ultimo periodo, la società biancoceleste non stava vivendo un periodo positivo a Piazza Affari, anche per colpa del Coronavirus che ha causato molte perdite nelle casse dei club italiani. Dopo il via libera della trattativa in esclusiva tra Lega e CVC, i capitolini hanno chiuso la giornata in positivo con +6,15%. Oltre a questo, il titolo ora è 1,1040 euro per azione e la capitalizzazione di mercato si trova a €74,78mln. Anche gli altri due club quotati hanno risentito positivamente dell'accordo, con la chiusura a +2,9% per i bianconeri e +10,6% per i giallorossi.

