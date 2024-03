Nazionali | Il Montenegro batte la Bielorussia: Marusic in gol - VIDEO

WEBTV LOTITO E IL RETROSCENA SU TUDOR: "LO VOLEVA LA ROMA, LUI HA RIFIUTATO" RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Tudor: il croato è pronto a insediarsi a Fomello per guidare la squadra nelle gare che rimangono al termine della stagione. Il nuovo tecnico guarderà la sfida odierna contro il Frosinone, anche per confermare le sensazioni... RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Tudor: il croato è pronto a insediarsi a Fomello per guidare la squadra nelle gare che rimangono al termine della stagione. Il nuovo tecnico guarderà la sfida odierna contro il Frosinone, anche per confermare le sensazioni... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | RINNOVO ZACCAGNI, SITUAZIONE IN STALLO: E LA FIORENTINA... È tutta da risolvere la situazione di Mattia Zaccagni in casa Lazio. Come riportato da TMW, il presidente Lotito a luglio gli aveva promesso il rinnovo con un aumento di ingaggio. I contatti, però, sono fermi da diversi mesi: l'ex Verona ha un contratto... È tutta da risolvere la situazione di Mattia Zaccagni in casa Lazio. Come riportato da TMW, il presidente Lotito a luglio gli aveva promesso il rinnovo con un aumento di ingaggio. I contatti, però, sono fermi da diversi mesi: l'ex Verona ha un contratto...