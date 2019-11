Nazionali, sconfitta per l'Albania di Strakosha contro la Francia

Scende in campo anche Thomas Strakosha in questa serata di Nazionali, la sua Albania è impegnata contro la Francia nel match dei gironi di qualificazione ai prossimi Europei. Una partita che per la selezione guidata da Edy Reja conta relativamente, vista la possibilità ormai sfumata di partecipare a Euro 2020. Ad avere la meglio sono i francesi in scioltezza, che passano in vantaggio già in apertura di partita con un colpo di testa di Tolisso. Lo 0-2 finale lo sigla Griezmann al 30', con uno Strakosha che non può nulla sui due gol ma che è bravo comunque ad evitare il terzo gol della Francia nella ripresa.

