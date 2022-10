Atalanta - Lazio, dagli attacchi più prolifici alle difese di ferro: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

Attacco e difesa, i pilastri del gioco del calcio e Lazio e Atalanta conoscono bene entrambe le posizioni. Le due squadre per anni si sono contese lo scettro per l'attacco più prolifico della Serie A, oggi hanno entrambe cambiato volto prediligendo la difesa che da punto debole è diventata punto di forza. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in questo campionato Lazio e Atalanta sono le squadre che hanno subito meno gol nelle prime dieci giornate: 5 quelli della squadra di Sarri, 6 quelli della compagine di Gasperini. E pensare che i biancocelesti nella stagione 2017/18 segnarono più di tutti (89 gol) e lo stesso fecero i bergamaschi per tre stagioni consecutive dal 2018 al 2021. Anche in questo campionato le squadre continuano a segnare molto: 21 gol per i biancocelesti e 16 per la Dea, ma la difesa sta facendo la differenza.

Cosa è cambiato? I due allenatori hanno scelto di abbassare il baricentro delle due squadre: quello della Lazio è passato da 48,8 metri a 47,4 metri, quello dell'Atalanta da 52,7 metri a 49,8 metri. In linea anche il dati relativi al recupero palla, basso per tutte e due (35,4 metri i nerazzurri, 35,1 i biancocelesti) e al fuorigioco sceso per la Lazio da 26,5 metri e 25 e da 28,9 metri a 20,8 per l'Atalanta.

Quella di domenica sarà un'altra sfida interessante e un test in più per entrambe per quanto riguarda la solidità difensiva.