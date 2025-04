Atalanta, le scelte di Gasperini verso la Lazio: dubbio De Ketelaere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'Atalanta ospita la Lazio al Gewiss Stadium per ritrovare la vittoria in casa. Gasperini per l'occasione ritrova Ederson a centrocampo, pronto a tornare a fare coppia con De Roon. Poche novità invece in difesa, con Kolasinac, Hien e Djimsiti di fronte a Carnesecchi. Sulle fasce spazio a Bellanova a destra (più di Cuadrado) e Zappacosta a sinistra.

Il vero e unico dubbio riguarda la trequarti, come riportato da Il Corriere dello Sport. Nelle ultime ore infatti sono salite le quotazioni di Pasalic da titolare, che può prendere il posto di De Ketelaere. Negli ultimi tempi il belga non ha brillato, per questo il tecnico nerazzurro può concedergli un turno di riposo almeno dall'inizio. Il croato quindi andrebbe a completare il reparto con Lookman e Retegui.