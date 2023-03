Sarà un ambiente di fuoco quello che attenderà la Lazio in vista della gara di ritorno di Conference League contro l'AZ Alkmaar in programma giovedì 16 marzo alle 21.00. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'AFAS Stadion di Alkmaar sarà gremito quasi in ogni ordine di posto. Sono infatti 17.500 i tagliandi venduti, ne mancano circa 2.000 per il sold out completo.

Un ambiente carico e galvanizzato dalla vittoria dell'Olimpico che ora vede la squadra allenata da Jansen favorita per il passaggio del turno. La Lazio dovrà quindi non solo provare a ribaltare il risultato, dovrà farlo in un ambiente che si preannuncia essere caldissimo.