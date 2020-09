Barcellona, oggi si decide il futuro di Messi: vertice decisivo con la società

È passata poco più di una settimana da quando Messi ha comunicato di voler lasciare il Barcellona, aprendo le danze per quello che rischia di essere il trasferimento più rumoroso di sempre. Il giocatore resta fermo sulla propria posizione, complice la parabola discendente dei blaugrana negli ultimi anni culminata con l'8-2 subìto nello scorso quarto di finale di Champions contro il Bayern Monaco. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, oggi si terrà un incontro decisivo tra il padre dell'argentino, Jorge Messi, e il presidente Josep Bartomeu. Quest'ultimo si giocherà la carta della disperazione, proponendo un rinnovo biennale alla "Pulce" che difficilmente accetterà. La sua richiesta è quella di andare via senza che la società chieda cifre esorbitanti alle pretendenti (Manchester City su tutte), in modo da rendere la trattativa possibile. Nella peggiore delle ipotesi, qualora non si trovasse un punto d'incontro, si ricorrerebbe alle vie legali, ma l'opzione non gioverebbe a nessuno dei due. Si cerca l'accordo, con Guardiola alla finestra pronto ad accoglierlo.

