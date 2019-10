Batistuta: "Vialli e Mihajlovic esempio per la mia vita"

Chi la Lazio l'ha sfiorata e poi l'ha sfidata da avversario con la maglia della Roma è Gabriel Batistuta. L'ex attaccante argentino, a Roma per il suo docufilm presentato alla festa del cinema, ha parlato di Vialli e Mihajlovic, una volta grandi avversari e oggi esempi da seguire. Batistuta dopo la fine della carriera ha avuto gravi problemi alle caviglia, tanto che in un'occasione ha rivelato di aver pregato il dottore per l'amputazione. Queste le parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Penso a Vialli e Mihajlovic. Mi hanno dimostrato che non è campione chi vince, ma chi cade e si rialza. Sono stati dei grandi avversari e oggi sono un esempio per la mia vita".

