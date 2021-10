Bologna-Lazio, Mihajlovic cambia modulo: ma conferma gli stessi uomini

RASSEGNA STAMPA - L'avvio di stagione del Bologna in campionato è stato tutt'altro che entusiasmante. Due vittorie, due pareggi e due sonore sconfitte alle quali va aggiunta anche quella in Coppa Italia contro la Ternana, squadra di Serie B, per 5 a 4. Mihajlovic è finito al centro di numerose critiche e il suo futuro sulla panchina rossoblu non è più così scontato. Il tecnico serbo chiede alla squadra delle risposte sul campo e quella con la Lazio diventa una partita importantissima. Talmente importante che Sinisa prepara il cambio di modulo passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, confermando però, più o meno, gli stessi undici visti a Empoli. Il mister dei felsinei aveva pensato a due sostituzioni: Dijks e Soumaoro per Hickey e Bonifazi, ma la febbre per il primo e il Covid per il secondo hanno cambiato i piani di Mihajlovic. Di seguito il probabile undici rossoblu.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Dijks; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic