Bologna, Mihajlovic premiato dai tifosi: "Uomo vero"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il legame tra Sinisa Mihajlovic e Bologna difficilmente si scioglierà, nonostante l'allenatore non sia più a capo della squadra rossoblu. Il serbo è tornato nel capoluogo emiliano e ha incontrato una delegazione di tifosi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il serbo è stato omaggiato con una bandiera della sua nazione firmata dagli ultras e una targa. "Ti vogliamo regalare questa bandiera della Serbia con le nostre firme che abbiamo portato in giro per l'Italia" il messaggio lasciato all'allenatore. Sulla targa la frase: "A Sinisa, uomo vero e bolognese come noi". La risposta di Miha è stata tagliente e ironica come sempre: "Di serbi qui non ce ne sono più, quindi posso pure portarmela a casa...".